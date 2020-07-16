Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +32 градусов

В четверг, 16 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами до 14 м/с. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/c, локально до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +27°С до +32°С. В Казани возможно от +28°С до +31°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +29°С до +32°С.

Гидрометцентр Татарстана накануне объявил штормовое предупреждение — в республике с 16 по 22 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).