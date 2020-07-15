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Зампредседателя Госсовета Татарстана: «Татарский язык никому, кроме татар, не нужен»

15:31, 15.07.2020 2
Зампредседателя Госсовета Татарстана: «Татарский язык никому, кроме татар, не нужен»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сегодня прошло первое заседание Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

«Время и жизнь показали: татарский язык никому, кроме татар, не нужен. Его сохранение — долг исключительно татарского народа. Никто со стороны его не защитит. Раз мы считаем наш язык богатством, но не сможем его передать следующему поколению надлежащим образом, нация потеряет свою суть», — сказал руководитель комиссии, заместитель председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов.

В рамках комиссии создали четыре рабочие группы — они займутся вопросами образования, работой со СМИ и т. д.

Подробности читайте в сегодняшнем материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:49
    Сохранить язык, конешно, нужно, но гражданам прежде всего нужно жильё. Молодежь мучается без своего жилья, старики страдают в бетонных коробках,.. Это наконец-то понял и президент страны, и на днях сказал об этом. Мы ему писали об этом ещё двадцать лет назад. За двадцать лет можно и нужно же было решить хоть один насущный социально- экономический вопрос (хотя бы один!). И начнём культурно говорить, на своем языке.
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  • Анонимно 15:51
    Тощнэ))))
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