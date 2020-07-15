Зампредседателя Госсовета Татарстана: «Татарский язык никому, кроме татар, не нужен»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сегодня прошло первое заседание Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.



«Время и жизнь показали: татарский язык никому, кроме татар, не нужен. Его сохранение — долг исключительно татарского народа. Никто со стороны его не защитит. Раз мы считаем наш язык богатством, но не сможем его передать следующему поколению надлежащим образом, нация потеряет свою суть», — сказал руководитель комиссии, заместитель председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов.

В рамках комиссии создали четыре рабочие группы — они займутся вопросами образования, работой со СМИ и т. д.

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