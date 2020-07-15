Челнинский завод Haier увеличит выпуск стиральных машин до 1 млн в год

В Набережных Челнах завод Haier увеличит выпуск стиральных машин Haier до 1 млн в год, сейчас компания выпускает за этот период 500 тыс.

Таким образом, завод увеличит объемы производства в 2 раза. Для этого на предприятии создадут дополнительно 200 рабочих мест.

Работы по расширению производственных мощностей завода стартовали месяц назад, закончить их планируют к декабрю. Инвестиции в проект составили почти 1,5 млрд рублей.

На заводе установят дополнительную автоматизированную линию лазерной сварки барабанов, позволяющую максимально повысить прочность и точность сварного шва.

Также появится линия по изготовлению корпусов стиральных машин и линия термопластавтоматов, передает пресс-служба мэрии Челнов.



В марте президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой и обсудил с ней расширение производства китайской компании.

