Татарстанская авиакопания «ЮВТ Аэро» спрогнозировала прибыль по итогам 2020 года

Генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сегодня подвел итоги пятилетия работы компании (она была зарегистрирована в Бугульме в апреле 2015 года), а также дал прогноз по финансовым результатам на 2020 год.

В «ЮВТ Аэро», несмотря на коронакризис, прогнозируют прибыль по итогам года.

Так, 2015 год компания закончила с убытком в 121 млн рублей, далее же «ЮВТ Аэро» работала в прибыль: 2016 год — 321 млн рублей, 2017 год — 112 млн рублей, 2018 год — 124 млн, 2019 год — рекордные 602 млн рублей прибыли.

«Те показатели 2019 года мы не достигнем. Но мы сработаем с прибылью, однозначно», — заявил Трубаев.

В целом он спрогнозировал прибыль в этом году в размере примерно 2/3 от результатов 2019 года.

В апреле Петр Трубаев оценил планы правительства направить в поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. По его словам, помощи недостаточно, но «это хоть что-то».



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