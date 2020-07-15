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В мэрии Челнов назначили начальника отдела транспорта и связи

10:51, 15.07.2020
В мэрии Челнов назначили начальника отдела транспорта и связи
Фото: google.com/maps

В Челнах начальником отдела транспорта и связи в исполкоме города стал Максим Парамонов.

Он исполнял обязанности руководителя с октября прошлого года. До этого Парамонов работал в отделе главным специалистом, завсектором дорожного хозяйства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения.

Парамонова назначили начальником отдела транспорта мэрии Челнов после ухода с этого поста Руслана Ибрагимова. Он ушел с должности по собственному желанию.

ОбществоВласть Татарстан
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