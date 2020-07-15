В мэрии Челнов назначили начальника отдела транспорта и связи
В Челнах начальником отдела транспорта и связи в исполкоме города стал Максим Парамонов.
Он исполнял обязанности руководителя с октября прошлого года. До этого Парамонов работал в отделе главным специалистом, завсектором дорожного хозяйства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения.
Парамонова назначили начальником отдела транспорта мэрии Челнов после ухода с этого поста Руслана Ибрагимова. Он ушел с должности по собственному желанию.ОбществоВласть Татарстан
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