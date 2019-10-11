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В исполкоме Челнов назначен новый и.о. начальника отдела транспорта и связи

13:46, 11.10.2019
В исполкоме Челнов назначен новый и.о. начальника отдела транспорта и связи
Фото: wikipedia.org

В исполкоме Набережных Челнов исполняющим обязанности начальника отдела транспорта и связи назначен главный специалист этого подразделения Максим Парамонов.

Ранее эту должность в течение трех лет занимал заместитель начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Ибрагимов. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что прокурором Кайбицкого района Татарстана назначен советник юстиции Алмаз Сулейманов. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

ОбществоВласть Татарстан
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