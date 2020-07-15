Все больше жителей Татарстана предпочитают онлайн-вклады Сбербанка

В первом полугодии текущего года 50% вкладов в Сбербанке жители Татарстана открыли онлайн.

Это действительно удобно: услуги банка доступны в «Сбербанк Онлайн» без визита в офис в режиме 24/7. Помимо открытия вкладов, клиенты в режиме онлайн могут также переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты.

В начале июля Сбербанк запустил новый промовклад«Лето Онлайн», максимальная ставка по которому составит 4% годовых. Открыть данный вклад можно только дистанционно: в мобильном приложении и в веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Традиционно наши клиенты пользуются различными инвестиционными продуктами для приумножения собственных средств, один из самых популярных среди них — вклад. И в условиях самоизоляции для наших клиентов использование онлайн-продукта не только более выгодно, но и безопасно».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»