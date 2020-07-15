Пассажиропоток в авиаоотрасли Татарстана за год упал в два раза

Количество пассажиров в авиационной отрасли Татарстана в первом полугодии 2020 года составило чуть более 900 тысяч, рассказал сегодня замглавы Минстранса республики Андрей Егоров.

В сравнении с первым полугодием прошлого года падение составило 53%, добавил Егоров — тогда показатель составил более 1,9 млн пассажиров.

«Единственное, положительный рост показывает аэропорт «Бугульма» — 1%», — сообщил Егоров.

В мае пассажиропоток аэропорта «Казань» по сравнению с апрелем возрос в 1,6 раза, до 19,6 тыс. человек, пассажиропоток аэропорта «Бегишево» (Нижнекамск) — на 30,1%, до 3,3 тыс. человек.