Росавиация предложила запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов

Росавиация предлагает запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов, которые используются для обработки сельхозземель и тушения пожаров. Поручение о разработке законопроекта дал руководитель Росавиации Александр Нерадько, пишет газета «Известия».

Решение объясняется тем, что эти воздушные суда не отвечают требованиям безопасности. Против законопроекта выступила Ассоциация авиаработ, которая попросила Нерадько отказаться от введения запрета на использование единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС). Запрет приведет к потере сельхозпроизводителями части валютной выручки, а защита и охрана лесов сократится на треть из-за замены на более дорогие в эксплуатации типовые суда.

В России есть только один проект производства серийных сельскохозяйственных самолетов — Т-500 в Татарстане. Воздушное судно разработано казанским ООО «Фирма «МВЕН» при поддержке ОНПП «Технология» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В 2018 году «Ростех» заказал 10 самолетов, в этом году в госкорпорации заявили, что МВЕН не уложился в сроки и внес изменения в конструкцию, поэтому теперь самолеты невозможно использовать без изменения в сертификате типа. А 7 июля «Аэропрактика» (связана с «Ростехом») потребовала признать МВЕН банкротом.

