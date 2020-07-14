Жители Буинска жалуются на отсутствие воды — видео

Фото: кадр видео ТНВ

Жители Буинска жалуют на отсутствие воды. Проблема наступает каждое лето, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Жителям приходится ждать полуночи, чтобы набрать питьевой воды. В частном секторе трудности с поливом огорода. Большим семьям приходится ходить за водой к ближайшей колонке или роднику.

В исполкоме говорят, что проблема связана с поливами огородов. Из-за того, что люди поливают свои огороды, давление в водонапорной башне падает. Сотрудники водоканала пытаются решить проблему с помощью дополнительных насосов, однако добавляют, что проблема решится только тогда, когда прекратятся несанкционированные подключения.

Ранее в Казани в нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду.

