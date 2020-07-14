Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по темпам прироста преступлений

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений за полгода. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

Так, в республике с января этого года прирост числа зарегистрированных преступлений составляет 10,1%. Татарстан оказался на седьмом месте по данному показателю.

Лидерами по темпам прироста преступлений стали Севастополь (26,3%), Новгородская (19,8%) и Смоленская области (17,9%). Далее идут Карелия (13,8%), Ленинградская (13,2%), Курская области (10,2%). Ямало-Ненецкий автономный округ (9,9%), Тамбовская (9,8%) и Псковская (9,7%) области заняли три последних места в статистике МВД.

Также ведомство зафиксировало в Татарстане и других российских регионах наибольший темп прироста выявленных лиц, совершивших преступления. В республике этот показатель равен 7,1%. Больше всего лиц, совершивших преступления, выявили в Севастополе (16,7%), Чукотке (8,6%), Тамбовской области(7,8%), пишет ТАСС.

Кроме того, в МВД рассказали о росте преступлений с использованием банковских карт в России за первое полугодие этого года на 489,2% по сравнению с прошлым годом.

