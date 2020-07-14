В Татарстане мужчина утонул, пытаясь спасти сына

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане мужчина пытался спасти тонувшего сына и оба погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Происшествие произошло 12 июля на реке Меша у СНТ «Алмагач» в Пестречинском районе. Мужчина 1971 года рождения и двое его сыновей пошли купаться на реку Меша. Через некоторое время младший сын вернулся домой с одеждой отца и старшего брата. Он рассказал, что его 15-летний брат начал тонуть, отец полез спасать его и оба не смогли выплыть.

Место не было оборудовано для купания.

Сначала водолазы нашли тело мальчика, позже, после долгих поисков, нашли тело отца.