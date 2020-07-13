Хоккеисты «Ак Барса» прошли предсезонный медосмотр

В понедельник хоккеисты «Ак Барса» прошли углубленный медицинский осмотр в преддверии возобновления тренировок. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

С целью минимизации рисков заражения игроков коронавирусом медосмотр был проведен на территории базы «Ак Барса». Всего хоккеисты побывали на осмотре у 11 врачей-специалистов и провели ряд необходимых исследований.

Отмечается, что легионеры казанского клуба, а также Виктор Тихонов, проводивший карантин в США, пройдут медицинские процедуры после двухнедельной самоизоляции.

Напомним, по плану предсезонной подготовки к новому сезону, «Ак Барс» начнет тренировочный процесс с 15 июля.