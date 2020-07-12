Этери, Айбикя, Славяна — самые редкие имена детей Казани на прошлой неделе

За прошедшую неделю, с 29 июня по 5 июля, в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 370 детей.

Самыми редкими именами, которыми называли новорожденных стали: Демьян, Ариэлла, Стефания, Этери, Эльмар, Айбикя, Кайя, Славяна, Юсуф. Самыми популярными — Камиль, Тимур, Кира, Марк, Амир, Карим, Ева, Амина, София, Амирхан.

За прошедший период в отделах ЗАГС города брак зарегистрировали 154 пары, передает мэрия Казани.

Вчера министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на республиканском совещании доложил, что в этом году в Татарстане многодетным семьям предоставили больше полутора тысяч участков.

