Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +34 градусов
В понедельник, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем +29—34˚C. В Казани термометры покажут от +31°С до +33°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +29°С до +32°С.Общество Татарстан
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