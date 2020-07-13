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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +34 градусов

05:27, 13.07.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +34 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +29—34˚C. В Казани термометры покажут от +31°С до +33°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +29°С до +32°С.

Общество Татарстан
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