СК Татарстана возбудил уголовное дело после того, как два ребенка случайно подожгли себя в бане

Фото: МЧС по РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как двое детей попали в реанимацию с ожогами.

Выяснилось, что пострадавшие являются двоюродными братьями. Мальчики отдыхали у бабушки, в бане увидели бутылку с жидкостью для розжига. Они подожгли ее содержимое. В результате огонь перекинулся на ребят. Когда они выбежали из бани, бабушка сбила с них огонь и вызвала скорую помощь.

По мнению следователей, дети пострадали из-за того, что взрослые оставили бутылку с горюче-смазочным материалом в доступном для детей месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вчера вечером два мальчика 14 и 10 лет попали в реанимацию с ожогами 1—3-й степени после игр с горючей жидкостью.

