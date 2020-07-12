СК Татарстана возбудил уголовное дело после того, как два ребенка случайно подожгли себя в бане
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как двое детей попали в реанимацию с ожогами.
Выяснилось, что пострадавшие являются двоюродными братьями. Мальчики отдыхали у бабушки, в бане увидели бутылку с жидкостью для розжига. Они подожгли ее содержимое. В результате огонь перекинулся на ребят. Когда они выбежали из бани, бабушка сбила с них огонь и вызвала скорую помощь.
По мнению следователей, дети пострадали из-за того, что взрослые оставили бутылку с горюче-смазочным материалом в доступном для детей месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что вчера вечером два мальчика 14 и 10 лет попали в реанимацию с ожогами 1—3-й степени после игр с горючей жидкостью.
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