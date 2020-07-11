Генпрокуратура РФ назвала причины гибели группы Дятлова

Фото: wikipedia.org / Soviet investigators

Генпрокуратура РФ назвала одной из причин гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году сход лавины.

Второй причиной смерти группы Дятлова является то, что из-за снегопада и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

Когда началась лавина, туристы покинули палатку через разрезы в ней и ушли на 50 метров от палатки к каменной гряде — естественному ограничителю лавины, рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

«Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — пояснил он.

Сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях найти палатку невозможно, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится.

Группа Дятлова, потеряв палатку, спустилась ниже и развела костер. Позже они попытались вернуться и найти лагерь, но замерзли, потому что температура была около минус 40—45 градусов.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — передает «РИА Новости» его слова.



Генпрокуратура РФ возобновила расследование уголовного дела гибели группы Дятлова в феврале 2019 года.