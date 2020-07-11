Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

В субботу, 11 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозе местами сильный до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +24˚C...+29˚C. В Казани термометры покажут от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +27°С до +29°С.