Деноминацию рубля предложили провести в России

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.

Деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять в районе 70 копеек, заявил он. Разуваев отметил, что это поможет укрепить доверие к российской валюте.

В качестве основного аргумента в пользу данной меры аналитик приводит рост наличных денег в стране, зафиксированный ЦБ. Так, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб. Таким образом, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег, пишут «Ведомости».

В мае Центробанке заявили, что россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд. По итогам апреля 2020 года клиенты российских банков забрали с депозитов $1,1 млрд.

