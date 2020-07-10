Деноминацию рубля предложили провести в России
Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.
Деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять в районе 70 копеек, заявил он. Разуваев отметил, что это поможет укрепить доверие к российской валюте.
В качестве основного аргумента в пользу данной меры аналитик приводит рост наличных денег в стране, зафиксированный ЦБ. Так, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб. Таким образом, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег, пишут «Ведомости».
В мае Центробанке заявили, что россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд. По итогам апреля 2020 года клиенты российских банков забрали с депозитов $1,1 млрд.
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