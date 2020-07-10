Татарстан вошел в топ-10 популярных туристических направлений у россиян

Татарстан занял шестое место в топ-20 наиболее популярных направлений у россиян, сообщает «Авито. Недвижимость».

Спрос на аренду туристического жилья в годовом сравнении вырос на 10,7%. В среднем квартиру в Татарстане можно арендовать за 1,2 тыс. рублей в сутки, а загородную недвижимость — примерно за 5 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты «Авито. Недвижимости», впервые в новейшей истории России южные регионы переживают ажиотажный спрос — на Краснодарский край и Крым приходится 30% интереса жителей страны. Это первое, о чем думают россияне.

Москва и Санкт-Петербург — это следующие регионы в рейтинге, которые россияне планируют посетить этим летом.

Далее идут Челябинская область со своим озером Тургояк, Татарстан и Самарская область на Волге, Волгоградская область — на Дону и Волге, Иркутская область, озеро Байкал и Дагестан.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что опыт Татарстана в сфере туризма будет применяться в других регионах. «Есть опыт создания и удовлетворения туристическими продуктами и сервисами и в Сочи, и в Татарстане, этот опыт будет точно масштабироваться, и именно поэтому есть поручения о разработке нового национального проекта в сфере туризма», — сказал он.

