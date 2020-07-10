В ОЭЗ «Алабуга» приземлились вертолеты, сегодня там ожидают Мишустина и федеральных министров

В ОЭЗ «Алабуга» приземлились несколько вертолетов. Последний прилетел в 11.15, сообщает корреспондент «Реального времени».

По предварительной информации, в 11 часов премьер-министр России Михаил Мишустин посетит ООО «Алабуга-Волокно». Его сопровождают полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

На 12 часов запланировано совещание по строительству дороги «Европа — Западный Китай».



Накануне Мишустин посмотрел строящийся корпус Республиканской инфекционной больницы им. Агафонова в Казани, провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетил Иннополис.