Мишустин в Иннополисе назвал шесть основных направлений развития цифровой отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе отметил шесть основных направлений развития цифровой отрасли. Это новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь при стартапах, развитие ГЧП и расширение кадровой базы отрасли.

Он перечислил шаги по поддержке IT-сферы. Во-первых, ставку страховых взносов для IT-компаний уменьшают практически в два раза — с 14 % до 7,6%. Льготы будут распространяться на компании, которые реализуют программные продукты. Эти компании включат в реестр по программному обеспечению.

Компании будут получать гранты на новые разработки, до четверти миллиарда в год, эти деньги смогут направить на расходы на выпуск продуктов — такое постановление уже подписано. В августе начнется отбор претендентов на эти гранты. На эти цели предусмотрено 20 млрд рублей до 2024 года.

Также, по словам Мишустина, будут реализованы программы акселерации для стартапов, в том числе в области искусственного интеллекта. Гранты для стартапов будут выделять с учетом перспектив и потребности рынка.

Кроме того, российские компании получат возможности подключения к инфраструктуре электронного правительства. А для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в отрасли поэтапно почти в два раза увеличат контрольные цифры зачисления на бюджет по IT-направлениям — до 120 тыс. человек к 2024 году.