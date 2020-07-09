В Казани на две недели закроют улицу Парижской Коммуны

Дорожники Казани на две недели перекроют улицу Парижской Коммуны в центре города. Движение по ней будет ограничено с 1 по 15 августа.

На эти даты запланирован ремонт тепловых сетей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Согласно распоряжению исполкома татарстанской столицы, на участке от дома №14 до дома №19 должно быть прекращено движение транспорта и пешеходов.

Ниже приводится схема организации движения на этот период: