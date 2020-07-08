На КАМАЗе опровергли исчезновение бывшего топ-менеджера

В Москве пропал бывший топ-менеджер КАМАЗа Артем Головатый. Об этом сообщает РЕН ТВ. Заявление о его пропаже якобы подала в полицию его супруга. По предварительным данным, Головатый ушел из дома на улице Новочеремушкинской 5 июля и не вернулся.

После этого сообщения Головатый вышел на связь.

«Только что с ним разговаривал лично. Все у него нормально, никаких проблем у него нет», — сообщил пресс-секретарь КАМАЗа Олег Афанасьев.

Головатый родился в Набережных Челнах. В 2013 году возглавил Центр информационных и коммуникационных технологий КАМАЗа. В компании он не работает уже три года, отметил Афанасьев.