В казанском Кремле вручили ордена «Родительская слава» и «Ана даны — Материнская слава»

В казанском Кремле сегодня чествовали многодетные семьи. По случаю Дня семьи, любви и верности президент республики Рустам Минниханов вручил государственные награды.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей были вручены медали ордена «Родительская слава», а также медали «Ана даны — Материнская слава», рассказали в пресс-службе президента Татарстана.

Кроме того, дети, присутствующие на мероприятии, получили подарки — плюшевых мишек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сегодня будут чествовать 12 семейных пар. Среди них семья Шевелевых со стажем 71 год, чета Аксеновых, которые живут вместе 47 лет, и известная далеко за пределами республики семья Шутиковых — они вместе 51 год.

