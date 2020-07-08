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В России зафиксировано уже более 700 тысяч случаев COVID-19

10:37, 08.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксировано уже более 700 тысяч случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за сутки подтверждено 6 562 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зарегистрировано 700 792 случая.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего выздоровевших числится 475 511 человек. За сутки выздоровел 8 631 пациент.

Со вчерашнего дня по стране умерли от коронавируса еще 173 человека. Всего, по официальной информации, пандемия унесла жизни 10 667 россиян.

АналитикаОбществоМедицина
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