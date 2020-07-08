В России зафиксировано уже более 700 тысяч случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за сутки подтверждено 6 562 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зарегистрировано 700 792 случая.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего выздоровевших числится 475 511 человек. За сутки выздоровел 8 631 пациент.

Со вчерашнего дня по стране умерли от коронавируса еще 173 человека. Всего, по официальной информации, пандемия унесла жизни 10 667 россиян.