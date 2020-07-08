Жителя Татарстана обязали демонтировать самовольно установленный забор у реки Лесной Зай

Жителя Татарстана, который самовольно установил забор в береговой зоне реки Лесной Зай, оштрафуют. Также его обязали в течение месяца демонтировать металлическое ограждение.

Так, местный житель самовольно возвел металлический забор вокруг загородного дома на расстоянии 4,8 метра от уреза воды. При этом ширина береговой полосы, которая предназначается для общего пользования, составляет 20 метров.

Как отметили в пресс-службе Минэкологии РТ, возведение строений или создание других препятствий на береговой полосе для других людей недопустимо. В отношении нарушителя экологи составили административный протокол по ст. 8.12.1 КоАП РФ, ему выдано предписание на снос забора сроком на 1 месяц.



Ранее в Татарстане прокуратура показала, что в промзоне Нурлата не санкционированно складировались отходы нефтепродуктов. Из-за этого произошло загрязнение почвы на площади более 1 000 кв. метров.

