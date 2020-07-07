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Прокуратура выявила в Нурлате загрязнение почвы нефтепродуктами

17:08, 07.07.2020
Прокуратура выявила в Нурлате загрязнение почвы нефтепродуктами
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Проверка прокуратуры Татарстана показала, что в промзоне Нурлата не санкционированно складировались отходы нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение почвы на площади более 1 000 кв. метров.

Загрязняющие вещества были найдены также в резервуаре площадью около 70 кв. м, в бочках и разлитыми на земле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поверка проводилась с привлечением экологов. Материалы были переданы в Следственный комитет.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

Пока идет предварительно расследование. Выясняются все причастные и все обстоятельства.

Ранее в Татарстане обнаружили свалку, на которой были выброшены канистры с гербицидами. Проверку также проводили сотрудники прокуратуры РТ.

Происшествия Татарстан
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