Прокуратура выявила в Нурлате загрязнение почвы нефтепродуктами
Проверка прокуратуры Татарстана показала, что в промзоне Нурлата не санкционированно складировались отходы нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение почвы на площади более 1 000 кв. метров.
Загрязняющие вещества были найдены также в резервуаре площадью около 70 кв. м, в бочках и разлитыми на земле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поверка проводилась с привлечением экологов. Материалы были переданы в Следственный комитет.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».
Пока идет предварительно расследование. Выясняются все причастные и все обстоятельства.
Ранее в Татарстане обнаружили свалку, на которой были выброшены канистры с гербицидами. Проверку также проводили сотрудники прокуратуры РТ.Происшествия Татарстан
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