Инновации на рынке Fintech и кибербезопасности: хакатон DIGITAL SUPERHERO приглашает выйти за рамки привычных подходов

1—8 августа пройдет второй хакатон из серии DIGITALSUPERHERO — «Fintech&Security» (16+). Участники в режиме онлайн поборются за призовой фонд в размере 700 тысяч рублей.

Командам за ограниченное время предстоит сформировать прототипы новых продуктов: к примеру, API для существующих банковских сервисов, решения с применением машинного обучения и анализа данных, прототипы решений по направлению информационной безопасности. Хакатон будет проходить 7 дней.

Организаторы хакатона — IT-компания InnoSTage, один из крупнейших цифровых банков России — Ак Барс Банк, ГБУ БДД РТ и Министерство цифрового развития Татарстана.

Партнер мероприятия — KasperskyiHub (центр инноваций «Лаборатория Касперского»)

«Финтех — активно развивающаяся отрасль на стыке финансовых сервисов и, собственно, технологий. Это мощнейший драйвер технологического прогресса, который с каждым годом усиливает свое влияние. В ближайшее время финансовые технологии еще глубже проникнут в другие отрасли, давая им возможность эволюционировать и расширяться. Одновременно с этим активно развивается рынок технологий информационной безопасности, готовых решений, которые можно встроить в собственную инфраструктуру. Поэтому участников хакатона ждут сложные и при этом интересные задачи. По итогу мы ожидаем получить решения, востребованные и применимые в реальной жизни. Всем участникам второго онлайн-хакатона из серии DIGITALSUPERHERO желаю успеха и бесконечного драйва!» — комментирует Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«Ак Барс Банк ставит целью создание новых сервисов — как специфичных для рынка Республики Татарстан, так и для работы в других регионах. Мы ищем талантливых специалистов и команды, которые создадут прототипы таких сервисов. Тех, кто себя хорошо проявит, мы готовы пригласить в состав команды цифрового и инновационного развития банка», — отмечает Мераб Гогичаты, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.

Основная платформа хакатона — Codenrock. Она зарекомендовала себя при проведении соревнования по направлению интеллектуальных транспортных систем и ситуационных центров.

На хакатоне в режиме онлайн будут присутствовать менторы от компаний-организаторов. Участники смогут консультироваться с ними в ходе работы над проектами.

«На этом хакатоне мы подготовили для участников интересные профессиональные вызовы. В кейсах от нашей компании мы предлагаем командам решить актуальные для специалистов по компьютерной защите задачи, используя инновации: биометрию и предиктивную аналитику на базе технологий машинного обучения и больших данных. Это направление сейчас особенно востребовано среди наших заказчиков — решение предложенных задач поможет улучшить процессы управления рисками кибербезопасности», — говорит Айдар Гузаиров, директор компании InnoSTage.

«Участие в хакатонах позволяет нам тестировать свежие идеи и гипотезы для решения конкретных бизнес-задач. Мы заинтересованы в поиске творческих разработок и выходе за пределы привычных подходов, а участники — в рыночной и технологической экспертизе, которой их смогут обеспечить специалисты «Лаборатории Касперского». Как для нас, так и для команд соревнования — это хорошая возможность для нетворкинга и потенциального сотрудничества», — комментирует Виталий Мзоков, руководитель KasperskyiHub.

Все проекты будет оценивать экспертное жюри из представителей Ак Барс Банка, «Лаборатории Касперского» и InnoSTage. Победителей определят в трех основных номинациях по каждому направлению: первое, второе, третье места по кибербезопасности и первое, второе, третье места по финансовым технологиям.

По итогам хакатона KasperskyiHub, казанский бизнес-акселератор DSH, который входит в компанию InnoSTage, и центр технологического развития Ак Барс Цифровые технологии планируют оказать поддержку лучшим командам, помочь наставничеством и ресурсами для дальнейшего развития проектов и формированию из них коммерческих продуктов.

Заявки принимаются до 27 июля. Даты и формат проведения: 1—8 августа в режиме онлайн.

Регистрация — на сайте.

Хакатон приурочен к форуму KAZANDIGITALWEEK, который пройдет в Казани в начале сентября.

Информационную поддержку мероприятию оказывает HeadHunter, BiSJornal, Tproger, «Коммерсантъ Волга-Урал», «Татмедиа», технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Партнерский материал