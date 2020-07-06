Отдыхающих в санаториях Татарстана не будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

В методические рекомендации по работе санаториев внесли изменения. Об этом рассказал во время городского оперштаба по борьбе с коронавирусом замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Теперь персонал и отдыхающих не будут тестировать на коронавирус в плановом порядке, а лишь по показаниям при осложненной эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в санитарных правилах от 30 июня сказано, что персонал общеобразовательных организаций и других соцучреждений для детей и молодежи подлежит исследованию на коронавирус в плановом порядке по решению главного государственного врача субъекта РФ в зависимости от осложненной эпидситуации в регионе, обратил внимание Жаворонков.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что из-за жестких требований Роспотребнадзора в Татарстане смогли открыться только 5% санаториев.

