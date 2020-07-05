Совет директоров «Камгэсэнергостроя» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров «Камгэсэнергостроя» провел заседание перед годовым собранием акционеров. Принято решение рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.

Итоги прошлого года для компании оказались не слишком удачными: «чистая прибыль отсутствует, имеются убытки».

Также согласован список кандидатов в совет директоров, куда не вошел гендиректор холдинга «Ак Барс» Иван Егоров.

Ранее Следственный комитет заподозрил руководство ООО «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочиями. Проверку провели после публикации в СМИ обращения рабочих.

