Совет директоров «Камгэсэнергостроя» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Камгэсэнергостроя» провел заседание перед годовым собранием акционеров. Принято решение рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
Итоги прошлого года для компании оказались не слишком удачными: «чистая прибыль отсутствует, имеются убытки».
Также согласован список кандидатов в совет директоров, куда не вошел гендиректор холдинга «Ак Барс» Иван Егоров.
Ранее Следственный комитет заподозрил руководство ООО «КамгэсЗЯБ» в злоупотреблении полномочиями. Проверку провели после публикации в СМИ обращения рабочих.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым