Тренер вратарей Яакко Валкама подписал контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс»подписал контракт с финским тренером вратарей Яакко Валкамой. Об этом сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

В прошедшем сезоне Валкама работал с вратарями «Локомотива». С 2018 по 2019 год в ярославском клубе он входил в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова. Также за время своей карьеры финский специалист тренировал в китайском «Куньлуне».

Напомним, в начале прошлого сезона «Ак Барс» расстался с тренером вратарей Ари Мойсаненом и его временно замещал Сергей Абрамов. Россиянин продолжит свою работу в клубе, несмотря на приглашение Валкамы.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Якубов рассказал об интересе казанцев к двум нападающим из Северной Америки.