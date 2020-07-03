Минздрав допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю 2021 года
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к полноценной жизни в стране после пандемии коронавируса возможно не раньше февраля 2021 года.
«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал он в интервью «Интерфаксу».
По словам главы Минздрава, должна быть разорвана цепочка передачи вируса. При этом он отметил, что вторая волна COVID-19, сравнимая по масштабам с первой, вряд ли будет.
Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что носить защитные маски россиянам придется до осени, а наступление в России второй волны коронавируса зависит от граждан и их сознательности.ОбществоВласть
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