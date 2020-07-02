Умер бывший футбольный арбитр Владимир Левитин

На 86-м году жизни скончался бывший футбольный судья Владимир Левитин. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

Левитин долгие годы обслуживал матчи чемпионата СССР. Судья всесоюзной категории работал в качестве главного и бокового арбитра.

В последние годы Левитин выступал в качестве эксперта по судейским вопросам в различных федеральных спортивных СМИ. Несколько лет назад он заявил, что в РПЛ наблюдается явная поддержка судьями именитых футбольных клубов.