Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении «Лады» и внедорожника в Башкирии — фото
В Башкирии четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей Honda CR-V и «Лада Granta».
Авария произошла накануне на 14 км автодороги Бирск — Дюртюли в Бирском районе. Столкнулись Honda CR-V под управлением 54-летнего местного жителя и «Лада Granta», за рулем которой находилась 25-летняя жительница. В результате все, кто находился в отечественной легковушке — трое взрослых и один ребенок, получили серьезные травмы и госпитализированы.
Сообщается, что от более серьезных последствий ребенка уберегло детское кресло.
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