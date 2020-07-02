Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении «Лады» и внедорожника в Башкирии — фото

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей Honda CR-V и «Лада Granta».

Авария произошла накануне на 14 км автодороги Бирск — Дюртюли в Бирском районе. Столкнулись Honda CR-V под управлением 54-летнего местного жителя и «Лада Granta», за рулем которой находилась 25-летняя жительница. В результате все, кто находился в отечественной легковушке — трое взрослых и один ребенок, получили серьезные травмы и госпитализированы.

Сообщается, что от более серьезных последствий ребенка уберегло детское кресло.

Ранее в Казани сбили пожилую женщину, перебегающую дорогу в неположенном месте. Она получила тяжелые травмы.