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Совет Европы (СЕ) ищет консультантов для проведения ряда реформ в Украине

08:01, 02.07.2020
Совет Европы (СЕ) ищет консультантов для проведения ряда реформ в Украине
Фото: torange.biz

Совет Европы (СЕ) ищет консультантов для проведения ряда реформ в Украине

Как сообщает RT, работа экспертов будет разделена. Одни выступят экспертами» в сфере проведения конституционных и парламентских реформ в соответствии со стандартами Венецианской комиссии», другие займутся реформирования избирательного законодательства в соответствии со стандартами Венецианской комиссии.

Тендер на консультационные услуги для оказания содействия Украине уже объявлен. Подать заявку могут лица с высшим образованием, с опытом работы сфере законотворчества, владеющие украинским и английским языками, передает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.

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