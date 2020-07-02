Совет Европы (СЕ) ищет консультантов для проведения ряда реформ в Украине

Совет Европы (СЕ) ищет консультантов для проведения ряда реформ в Украине

Как сообщает RT, работа экспертов будет разделена. Одни выступят экспертами» в сфере проведения конституционных и парламентских реформ в соответствии со стандартами Венецианской комиссии», другие займутся реформирования избирательного законодательства в соответствии со стандартами Венецианской комиссии.

Тендер на консультационные услуги для оказания содействия Украине уже объявлен. Подать заявку могут лица с высшим образованием, с опытом работы сфере законотворчества, владеющие украинским и английским языками, передает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.

