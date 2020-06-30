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На КАМАЗе тестируют систему распознавания лиц

16:26, 30.06.2020
На КАМАЗе тестируют систему распознавания лиц
Фото: realnoevremya.ru

На КАМАЗе тестируют программу по распознаванию лиц. Первое устройство уже работает в генеральной дирекции предприятия.

Как пишут «Вести КАМАЗа», работа над новой пропускной системой началась с прошлого года по инициативе Центра цифровой трансформации. На одном из турникетов работает небольшой экран. Если посмотреть в него, система пропустит в здание (если сотрудник есть в базе). Программа работает в тестовом режиме, поэтому она доступна пока лишь некоторым сотрудникам.

Новая система пропусков облегчит работу и службы безопасности предприятия, и самих сотрудников. Она сделает проход более удобным, быстрым и усилит безопасность на предприятии. В ближайшее время еще на двух турникетах генеральной дирекции появится система распознавания лиц. В дальнейшем проект внедрят и в других зданиях КАМАЗа.

Ранее КАМАЗ отказался от трехдневной рабочей недели из-за заказов.

ПромышленностьТехнологии Татарстан
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