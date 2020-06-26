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КАМАЗ отказался от трехдневной рабочей недели из-за заказов

11:25, 26.06.2020
КАМАЗ отказался от трехдневной рабочей недели из-за заказов
Фото: realnoevremya.ru

КАМАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года, об этом сообщается в группе компании «ВКонтакте».

«В связи с обеспеченностью заказами в июле 2020 года ... генеральный директор и профсоюзный комитет постановляют отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной, трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда», — говорится в тексте постановления.

С 15 по 26 июня на заводе также отказались от перехода на трехдневную рабочую неделю.

АвтоОбществоПромышленность Татарстан
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