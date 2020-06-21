ГИСУ РТ объявило тендер на разработку проектов благоустройства Юнусовской площади и парка «Черное озеро»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В пятницу, 19 июня, ГИСУ РТ объявило тендер на разработку проектов по двум объектам. Начальная цена контракта составляет 6,4 млн рублей

Согласно документации, приложенной к сообщению о закупке, речь идет о благоустройстве Юнусовской площади и парка «Черное озеро».

Заявки принимаются с 19 до 29 июня. Сам аукцион запланирован на 30 июня.

Из техзадания следует, что в проекте Юнусовской площади должен быть заложен фонтан, проработан вопрос видеонаблюдения и Wi-fi. В задании по «Черному озеру» можно отметить установку малых архитектурных форм и общественного туалета.

Ранее сообщалось, что работы в парке уже ведутся. О планах благоустроить Юнусовскую площадь в мэрии также сообщалось.