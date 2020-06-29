«Салават Юлаев» подписал контракт с Гранлундом из НХЛ
Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркус Гранлунд стал игроком «Салавата Юлаева». Об этом сообщает издание «Горобзор».
Контракт с хоккеистом подписан сроком на два года. По данным источника, финский форвард заработает в Уфе 70 млн рублей за один сезон.
Таким образом, нападающий станет одним из самых дорогих хоккеистов «Салавата Юлаева».
В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности «-1».
Права на 27-летнего хоккеиста в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым».
Отметим, что ранее в уфимском клубе заявили, что преждевременно говорить о переезде Гранлунда в КХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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