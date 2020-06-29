«Салават Юлаев» подписал контракт с Гранлундом из НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркус Гранлунд стал игроком «Салавата Юлаева». Об этом сообщает издание «Горобзор».

Контракт с хоккеистом подписан сроком на два года. По данным источника, финский форвард заработает в Уфе 70 млн рублей за один сезон.

Таким образом, нападающий станет одним из самых дорогих хоккеистов «Салавата Юлаева».

В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности «-1».

Права на 27-летнего хоккеиста в КХЛ закреплены за «Салаватом Юлаевым».

Отметим, что ранее в уфимском клубе заявили, что преждевременно говорить о переезде Гранлунда в КХЛ.