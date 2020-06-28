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В Казани салют запустили прямо с крыши многоквартирного дома

17:34, 28.06.2020
В Казани салют запустили прямо с крыши многоквартирного дома
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани неизвестные устроили салют прямо на крыше многоквартирного дома. Видео поделились в социальных сетях.

По данным очевидцев, фейерверк запустили с крыши многоэтажки по улице Вишневского. Автор видео поинтересовался, законно ли это.

В мае в Казани во время режима самоизоляции прогремел салют в честь Дня Победы. Его транслировали по телеканалам. Помимо столицы Татарстана, салют запустили еще в 29 городах России, а в Москве для его проведения задействовали 16 площадок.

Общество Татарстан
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