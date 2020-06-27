В Татарстане лоб в лоб столкнулись BMW и ВАЗ 2114 — погибли два человека

Сегодня в Тукаевском районе Татарстана на участке автодороги Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным МВД, в 17.15 водитель автомобиля БМВ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Вчера на 20-м км автодороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе, неподалеку от Кощаково, произошла страшная авария. Водитель КАМАЗа с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Соната».

