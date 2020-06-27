Блогер рассказал о новой «зловещей» функции Iphone

Американский техноблогер Маркес Браунли рассказал, что в новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды.

Пользователи могут включить на своем смартфоне уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации.

Работает новинка следующим образом: человек может играть в наушниках, когда к нему в дверь позвонят. Телефон присылает уведомление об этом.

Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, отметил Браунли.

При этом операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. Блогер показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд высветилось уведомление о том, что где-то рядом течет вода.

«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — написал он в «Твиттере».

Пользователи на портале Reddit также пожаловались на неправильное распознавание посторонних звуков. Один из них выложил скриншот, на котором было сообщение о детском плаче, хотя в доме он находился один.

Корпорация Apple презентовала операционную систему iOS 14 22 июня.