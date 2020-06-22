Apple представила новую IOS

Корпорация Apple сегодня презентовала операционную систему iOS 14 на конференции WWDC 2020.

В первую очередь, изменения претерпел главный экран смартфона. На нем теперь можно будет располагать виджеты, то есть окошки из других приложений, например, прогноз погоды, и регулировать их размер. Также компания представила новый виджет Smart Stack, который будет показывать пользователю самые актуальные приложения в зависимости от времени суток.

В новой операционной системе добавилась новая функция App Library. Благодаря ей приложения могут группироваться автоматически и переходить в новые разделы и категории.

Видео теперь может проигрываться в фоновом режиме, а пользователь сможет регулировать его размер на экране, продолжая работу с другими приложениями.

Также среди нововведений то, что Siri будет занимать небольшое пространство снизу экрана. При этом голосовой помощник сможет отправлять голосовые сообщения вместе с надиктованными. В iOS 14 добавили встроенный переводчик — Apple Tranlate — в котором доступен синхронный перевод, в том числе и русского языка.

Разработчики на презентации анонсировали функцию iPhone CarKey, которая сможет открывать автомобиль, а также позволит пользователю поделиться ключом через iMessenge. В Apple Maps появится функция рекомендаций и гидов, а также поддержка велодорожек с учетом данных о трафике и лестницах.

В начале июня владельцы iPhone и iPad пожаловались на сбои в работе устройств после установки актуальных обновлений. Многие обладатели гаджетов обратили внимание на серьезное сокращение сроков работы аккумулятора, у других пользователей после обновления iOS до версии 13.5 смартфоны стали постоянно перезагружаться.

