В Зеленодольске продолжат благоустраивать городской пляж

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске продолжится благоустройство городского пляжа. Проект поддержит глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Отсюда открываются живописные виды, здесь уже есть доступная инфраструктура, но мы не должны останавливаться на этом. Нам нужно сохранять эту территорию и развивать дальше, чтобы сделать ее еще более комфортным и удобным для посетителей, у нее есть потенциал. Большой вопрос — это дорога к пляжу, мы берем его в работу», — отметил Афанасьев.

Он отметил, что территорию пляжа обязательно будут поддерживать и развивать. Зеленодольский городской пляж имеет протяженность 400 метров. На его территории есть все необходимое — дорожки, душевые, раздевалки, туалет, спасательный пункт, игровые и спортивные площадки, детская зона, мостики.

Афанасьев отметил, что у этого пляжа есть конкурентные преимущества — здесь естественный чистый песок, удобное месторасположение — близость к лесу и к Волге, передает пресс-служба главы Зеленодольского района.