В Кировской области открыли мемориал с бюстом Герою Советского Союза Заки Хабибуллину

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Игорь Васильев приняли участие в церемонии открытия мемориала воинам 311-й стрелковой дивизии в городе Слободской. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Во время Великой Отечественной войны 311-я стрелковая Двинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия была сформирована в Кировской области. Личный состав дивизии набирался из гражданских лиц. Также в состав дивизии призывались жители Татарстана. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, освобождении от фашистских захватчиков территории нашей страны и зарубежных государств, участвовала в Берлинской операции. Домой не вернулись тысячи бойцов и командиров дивизий, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Мемориал представляет собой памятную зону на Аллее памяти и славы, включающую барельефы, плиты с указанием этапов боевого пути дивизии, а также бюсты героям Советского Союза командиру дивизии Борису Владимирову и командиру 1069-го стрелкового полка уроженцу Сабинского района Татарстана Заки Хабибуллину.

«Заки Хабибуллин родился в Сабинском районе, там мои родители, школа, в которой я учился. Такие люди всегда были для нас примером. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял участие в установке этого прекрасного памятника», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана сегодня с рабочим визитом прибыл в Кировскую область.