Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что на сайт была совершена DDoS-атака.

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в telegram-канале.

Накануне в работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование, произошел кратковременный сбой — не из-за хакерской атаки, а из-за большого числа пользователей.



«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах, — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин.