Осужденную экс-главу банка «Спурт» выпускают из СИЗО на день рождения

Фото: "Реальное время"

На волю накануне своего 63-го дня рождения выйдет осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова. Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным решение о ее досрочном освобождении, передает журналист «Реального времени».



За решеткой в условиях СИЗО банкир провела больше года. Под стражу ее взяли в начале июня 2019-го после оглашения приговора по делу с ущербом в 2,9 млрд рублей по эпизодам злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финансовой отчетности банка.

Даутова полностью признала вину. Объяснила, что преступила закон в условиях, когда проект частно-государственного партнерства по строительству завода «КЗСК-Силикон» лишился кредитной поддержки со стороны госбанка. Наказанием ей определили 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

С учетом времени в СИЗО (где каждый день до вступления приговора в силу считают за полтора дня колонии общего режима, а после вступления — день за день) и 11 месяцев домашнего ареста в период следствия (день за день) до конца срока банкиру осталось меньше года.

Ходатайство об УДО адвокат Даутовой Олег Шемаев подал еще в декабре 2019 года. Его рассмотрение затянулось. В конце апреля Кировский райсуд Казани признал осужденную достойной досрочного освобождения, но это решение оспорил представитель потерпевшего АСВ.

На заседание апелляции юрист госкорпорации не приехала, сообщил «Реальному времени» защитник освобожденной, отметив, что суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы АСВ.