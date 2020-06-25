Голосование по поправкам в Конституцию РФ и коллаж к 100-летию ТАССР: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 25 июня

Сегодня в Татарстане началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем приняли участие и главы районов республики.



Так, глава Актанышского района Энгель Фаттахов проголосовал на участке, расположенном на открытом воздухе. В районе процедура голосования стартовала уже в 8 утра. Как и полагается, на входе измерялась температура, соблюдалась социальная дистанция, а все участники были в средствах индивидуальной защиты.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин проголосовал на своем избирательном участке, расположенном в здании КЦСОН «Шафкатъ». Он показал подписчикам процедуру голосования полностью: на первом снимке он идет к избирательному участку, не забыв про маски и перчатки, на втором — сотрудники меряют ему температуру, на третьей фотокарточке Хуснуллин предъявляет паспорт и идет голосовать.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов сегодня не только показал, как сходил на избирательный участок, но и рассказал подписчикам список избирательных участков Лениногорска, на которых можно проголосовать по поправкам к Конституции РФ.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал работу мобильных избирательных участков в своем районе.

Руководитель Камско-Устьинского района Татарстана Наиль Вазыхов решил поздравить жителей своего района со 100-летием образования ТАССР. Он выложил коллаж из фотографии детей, на которых они складывают словосочетание :"100 лет ТАССР».

Татьяна Леухина