Правительство Китая оказало помощь иностранным студентам КФУ

Студенты из Китая, которые проживают на территории Деревни Универсиады, получили очередную партию наборов с необходимыми средствами защиты от коронавируса и традиционное китайское угощение на праздник драконьих лодок.

Так, правительство Китайской Народной Республики выделило для граждан, проживающих за рубежом, комплекты с медицинскими масками, влажными салфетками, лекарственными препаратами, тематическими буклетами с рекомендациями по профилактике COVID-19.

В КФУ учатся 1222 студента из Китая. Сейчас 237 из них находятся на родине и завершают этот учебный год дистанционно. Сейчас в общежитиях КФУ проживает 723 студента из КНР, передает пресс-служба КФУ.

В марте китайский город Мэйшань предложил помощь нижнекамцам в борьбе с коронавирусом.

